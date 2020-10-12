شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية الأحزاب: الطموح الشخصى ليس جريمة..والتنسيقية نجحت فى تأهيل كوادرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الإحزاب والمتحدث باسم وزارة الري، إن طموح الإنسان الشخصي ليس جريمة وليس عيباً في أن يتطلع إلى تطوير نفسه وأن يطمح لشغل منصب ما أو الترشح في عضوية برلمان أو مجلس شيوخ، قائلاً:"كل إنسان له هدف شخصي وطموح والإنسان الذي يعيش بلا هدف شخصي يكون عنده مشكلة وده مش عيب، وهذا من أهداف التنسيقية أن تكون مظلة تضم شباب طموحين لشغل مناصب معينة سواء في البرلمان أو الشيوخ والمحليات آيضاً".

وأضاف السباعى خلال لقائه مع برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، في فقرة استضافت فيها أعضاء تنسيقية الاحزاب والسياسة، قائلاً: "التنسيقية وأوراقها البحثية والنقاش الثري والتأهيل عبر تقبل اختلاف الرؤيى هو من أفرز هذه العناصر والكوادر التى نراها الآن ".

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وتابع قائلاً :"هناك مثال قوي يؤكد عدم تضارب المصلحة الشخصية والطموح مع المصلحة العامة بمتابعة حملات المرشحين الآن في مجلس النواب من أعضاء التنسيقية سنجد أنه يمكن أن يكون هناك مرشح عن تيار ومرشح آخر من نفس التنسيقية من تيار أخر مختلف معه أيدولوجياً، وأنا أقف معه في نفس الوقت حتى ينجح ويمثلني لأني اثق في فكرة حتى لو اختلفت معه ايدولوجياً ففكرة الطموح ليست جريمة وإذا كان شعار "الشباب قادم" يستحق التطبيق، فينبغي أن يؤهل بشكل جيد وهذا ماحققته تنسيقية الاحزاب عبر مبادراتها وأوراقها البحثية والتأهيل الكفأ لان يكون جديراً بمنصبه" .