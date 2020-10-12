شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب: التنسيقية كيان بدأ كبيرا و سيظل طويلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية هي منصة حوار حقيقية استطاعت أن توصل صوت أفكار الكثير من الشباب، مضيفا:" أدائنا سيفتح الباب لمزيد من التمكين "، وفى هذا الإطار، تمنت أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، خلال لقاءها مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" ، أن تتسع تجربة التنسيقية وتتسع الحرية في الرأى و التعبير.

وذكر المهندس محمد السباعى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن تنسيقية شباب الأحزاب كيان بدأ كبيرا وسيظل طويلا وسيستوعب كل شباب مصر، مشيرا الى أن هناك عدد من المعايير للانضمام للتنسيقية أهمها أن يكون المتقدم للعضوية لديه خبرة سياسية وأن من ينظر في طلبات الانضمام هي مجموعة من مجلس أمناء التنسيقية .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قررت من قبل ضم الأعضاء الاحتياطيين من الأحزاب الـ26، الممثلين فيها، كأعضاء أساسيين، للاستفادة منهم في أنشطة التنسيقية التي تتوسع يوما بعد يوم. ومن المرتقب أن تبدأ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الفترة المقبلة، التوسع في ضم أعضاء جدد، في هذه التجربة المتفردة، التي تثبت لمصر كلها، أنه في وقت ما، هناك كيان قادر على الدفع بالشباب للمستقبل، ودحر المغرضين والمحبطين.

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وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الكيان يواصل الصعود والانتشار، وأن إضافة أعضاء جدد من الأحزاب والتيارات السياسية، تتبعه دورات تدريبية على كل الأدوات التي يستخدمها صانع القرار في الدولة المصرية سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي.

وأشارت التنسيقية إلى أن البلاد تشهد لأول مرة، وجود كيان يهدف لصقل مهارات الشباب من كل التيارات السياسية والأحزاب والتيارات الفكرية، لبناء قدراتهم تمهيدا للدفع بهم في عملية صناعة القرار، والمشاركة في بناء الوطن والحفاظ على مقدراته.