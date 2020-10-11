“ريمونتادا” تاريخية أمام الجيش الملكي “تمنح” الرجاء لقب البطولة الاحترافية

توج فريق الرجاء الرياضي بلقب البطولة الاحترافية عقب 7 سنوات من الغياب بعد تفوقه على الجيش الملكي بهدفين لواحد لحساب منافسات الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية.

ونجح فريق الرجاء الرياضي في الخروج بنتيجة الفوز رغم معاناته طيلة مجموعة من الفترات بعدما كان “الزعيم متقدما في النتيجة، خصوصا مع فوز الوداد والنهضة البركانية.

ونجح فريق الجيش الملكي في الخروج منتصرا بهدف دون مقابل في النصف الأول للمواجهة التي تنافس على درعها الغريمين التقليديين الرجاء والوداد.

وسجل هدف التقدم للفريق العسكري المهاجم جوزيف في الدقائق الأخيرة للمواجهة، التي راهن عليها النسور الخضر للحسم في اللقب، وهو ما تأتى لهم بعد نجاح الحافيظي في توقيع هدف التعادل وبعدها هدف الانتصار والفوز باللقب.