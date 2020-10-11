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شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأرمينية: تركيا تزود أذربيجان بالمقاتلين الإرهابيين والان مع التفاصيل
الأحد 11 أكتوبر 2020
قالت وزارة الخارجية الأرمينية، في بيان الأحد: "تركيا تزود أذربيجان بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب من الشرق الأوسط بالإضافة إلى المعدات العسكرية والخبراء"، مشيرة إلى أن "مشاركة تركيا في العدوان العسكري على قره باغ مازال مستمراً".
وأضافت "وترعى تركيا الحملة الإعلامية والسياسية الأذربيجانية التي تهدف إلى تقويض اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه على مستوى وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا أمس الأول السبت، بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وتابعت الخارجية الأرمينية "تركيا لا تتخلى عن موقفها المتمثل في زيادة زعزعة الاستقرار وتقويض الاتفاقات التي تم التوصل إليها"، مؤكدة "ندين بشدة سياسة تركيا الاستفزازية في منطقتنا، ونقدر تعاون جميع القوى المهتمة باستقرار المنطقة".
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