طبيب ترامب : الرئيس الامريكي لم يعد يشكل خطراً لنقل عدوى فيروس كورونا

الأحد 11 أكتوبر 2020

قال طبيب الرئيس الامريكي شون كونلي " إن ترامب أجرى اختبارا يوم السبت أظهر أنه لم يعد يمثل خطرا لنقل العدوى للآخرين جراء اصاباته بفيروس كورونا المستجد".



واضاف شون كونلي في بيان له "أن مجموعة متنوعة من الاختبارات التي أجراها الرئيس ترامب أظهرت أنه لم يعد هناك دليل على التضاعف النشط للفيروس.

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واشار ، الى أن الرئيس ترامب يلبي أيضا معايير مراكز السيطرة على الأمراض من أجل التوقف الآمن عن العزلة..مؤكداً أن الفحوصات أثناء مرضه أظهرت انخفاض تركيز الفيروس.

وعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للظهور مرة أخرى السبت عندما ألقى كلمة أمام أنصاره في البيت الأبيض في أول ظهور علني له منذ تشخيص إصابته بفيروس كورونا في الثاني من أكتوبر.