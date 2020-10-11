شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. 2563 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّل المغرب 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 152 ألفا و 404. وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجّلت 33 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء في البلاد إلى 2605 وفيات، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 127 ألف و407.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغرب.. 2563 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.