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ليلة بلا أهداف في سهرة دوري الأمم الأوروبية

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2020-10-11 | 22:36

ليلة بلا أهداف في سهرة دوري الأمم الأوروبية

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حسمت مواجهة المنتخب الإيطالي أمام نظيره البولندي بالتعادل السلبي في دوري الأمم الأوروبية، وكذلك الأمر لمواجهة فرنسا والبرتغال.
المنتخب الإيطالي حل ضيفًا على بولندا، بمنافسات المجموعة A1، في مباريات الجولة الثالثة.

وحرم التعادل إيطاليا من رفع فارق النقاط في الصدارة، حيث أصبح رصيدها 5 نقاط، يليها بولندا ثم هولندا بـ 4 نقاط، وتتذيل البوسنة والهرسك بنقطتين.


ومنتخب البرتغال حامل اللقب بقيادة النجم ، حل ضيفًا على فرنسا بطل العالم بمباريات الجولة الثالثة للمجموعة A3، وتعادلا سلبيًا.

وحصل كل منتخب على نقطة إضافية لتظل البرتغال متصدرة بـ7 نقاط بالتساوي مع فرنسا صاحبة المركز الثاني.

وفي المركز الثالث تتواجد كرواتيا بثلاث نقاط، ووتذيل السويد المجموعة بلا نقاط.

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