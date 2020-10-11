2020-10-11 | 22:36
612 مشاهدة
وحرم التعادل إيطاليا من رفع فارق النقاط في الصدارة، حيث أصبح رصيدها 5 نقاط، يليها بولندا ثم هولندا بـ 4 نقاط، وتتذيل البوسنة والهرسك بنقطتين.
ومنتخب البرتغال حامل اللقب بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، حل ضيفًا على فرنسا بطل العالم بمباريات الجولة الثالثة للمجموعة A3، وتعادلا سلبيًا.
وحصل كل منتخب على نقطة إضافية لتظل البرتغال متصدرة بـ7 نقاط بالتساوي مع فرنسا صاحبة المركز الثاني.
وفي المركز الثالث تتواجد كرواتيا بثلاث نقاط، ووتذيل السويد المجموعة بلا نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلة بلا أهداف في سهرة دوري الأمم الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.