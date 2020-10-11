فيديو مفزع.. مقتل مؤيد لترامب على الهواء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل شخص واحتجاز آخر بعد حادث إطلاق النار، خلال مقابلة على الهواء، بالقرب من احتجاجات معارضة في مدينة دنفر عاصمة ولاية كولورادو.

وقالت الشرطة إنها احتجزت منتج أخبار محليا وحارسه الشخصي بتهمة إطلاق النار على أحد مؤيدي الرئيس دونالد ترامب خلال مسيرات مبارزة في دنفر السبت، وإنها تحقق في الواقعة.

وأشارت تقارير أولية إلى أنه كان صراعًا بين عناصر من حركة "أنتيفا" ومتشددين، لكن شرطة دنفر أصدرت بيانًا قالت فيه إن مطلق النار لم يكن له أي علاقة باليساريين المتشددين.

وكتب كايل كلارك من محطة "نيوز 9"، وهي محطة محلية في دنفر، عبر تويتر مساء السبت، أن الشرطة قبضت على أحد موظفي القناة، ومنتج أخبار لإطلاق النار، الذي يجرى التحقيق فيه باعتباره جريمة قتل.

ومع ذلك، لم يقبض على المنتج، ولكنه احتجز باعتباره شخصا مطلوبا.

وقالت شرطة دنفر، في بيان نُشر على تويتر، إن "المشتبه به حارس أمن خاص لا ينتسب إلى أنتيفا".

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وأضافت: "توصل تحقيق إضافي إلى أن المشتبه به هو حارس أمن خاص وليس له أي ارتباط مع أنتيفا. سيجري الإعلان عن معلومات إضافية فور توفرها"، دون الإعلان عن اسمي المحتجزين.

و"أنتيفا" هي اختصار لمصطلح "anti-fascists"، ويعني "مناهضو الفاشية"، ويستخدم لتعريف مجموعة واسعة من الأشخاص الذين تميل معتقداتهم السياسية نحو اليسار -غالبًا أقصى اليسار- ولكنها لا تتوافق مع برنامج الحزب الديمقراطي.

ولا يوجد لدى المجموعة قائد أو مقر، على الرغم من أن مجموعات في دول معينة تعقد اجتماعات منتظمة.

وربما يكون من الصعب تحديد مواقف "أنتيفا"، لكن العديد من أعضائها يدعمون السكان المضطهدين ويحتجون على تكديس الشركات والنخب للثروة، ويستخدم بعضهم أساليب متطرفة أو مسلحة لتوصيل رسالتهم.