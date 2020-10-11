قرية مالية تحت حصار الإرهابيين.. مقتل 5 مدنيين

الخليج 365الأحد 2020/10/11 11:44 م بتوقيت أبوظبي
قُتل 5 مدنيين، على الأقل، في قرية وسط مالي بأيدي إرهابيين قاموا بحصار المنطقة، وفق شهود ومسؤولين الأحد.
وجاءت أحداث العنف عقب خطف 20 شخصا الثلاثاء الماضي، لا يزال 9 منهم محتجزين، في السوق الأسبوعية لقرية فارابوغو بمنطقة نيونو وسط البلاد.
وعقب الخطف حاصر الجناة القرية، وقال نائب محلي في منطقة تقع على مسافة 15 كلم من القرية إن ما جرى "كمين نصبه الإرهابيون لاستهداف مدنيين أرادوا العودة إلى قريتهم وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين".
وأضاف أن "سكان القرية يفتقدون للطعام. لا يمكنهم مغادرة القرية ولا يمكن لأحد الوصول إليهم".
من جهته، أكد مسؤول في وزارة الداخلية، أنه تم "اتخاذ تدابير لحل المسألة".
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