شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تونس تستضيف أولى جلسات الحوار السياسي الليبي نوفمبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا ان تونس ستستضیف مطلع شھر نوفمبر المقبل اولى جلسات الحوار السیاسي اللیبي الشامل بمشاركة ممثلین عن مختلف اطیاف الشعب اللیبي.

Advertisements وقالت البعثة في بیان لها " ان استئناف المحادثات اللیبیة یأتي في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلین بشأن لیبیا". وأشارت إلى أنه في ضوء جائحة فیروس (كورونا المستجد - كوفید 19 (سیعقد ملتقى الحوار السیاسي اللیبي وفق صیغة مختلطة وذلك من خلال سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي وكذلك عبر اجتماعات مباشرة.

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