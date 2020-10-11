شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تعلن تسجيل 21 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الصين ،اليوم الأحد، تسجيل 21 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ، لترتفع عدد الاصابات الى 85557 إصابة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابت عند 4634.



وذكرت اللجنة الصحية الوطنية في بيان لها ، أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

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