شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت : تسجيل 548 اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 3 حالات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم الاحد ، تسجيل 548 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع عدد الاصابات الى 111116 حالة ، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة لترتفع عدد حالات الوفاة جراء المرض الى 658 وفاة.



واكدت الوزارة في وقت سابق ،اليوم، شفاء 546 إصابات من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض الى 103268 حالة.

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