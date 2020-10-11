شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: التنسيقية تجربة مؤسسية لها لائحة تنظم العمل بداخلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن التنسيقية كانت حلم لتغيير مفهوم السياسية وحلم للتعاون، مضيفا أن مسألة بناء على المشتركات ليست أمر سهل وأن البدايات كانت صعبة وكان حلم توقع الكثير بصعوبة تحقيقه ولكن نجحنا في تدشينه.

وأضاف أحمد مقلد خلال لقاءه مع برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" ، أن التجربة أصبحت تجربة مؤسسية لها لائحة تنظم العمل بداخلها و لها أدبيات، مشيرا إلى أن عصب عمل التنسيقية هو الخروج بمشروعات و تقديم بدائل .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قررت من قبل ضم الأعضاء الاحتياطيين من الأحزاب الـ26، الممثلين فيها، كأعضاء أساسيين، للاستفادة منهم في أنشطة التنسيقية التي تتوسع يوما بعد يوم.

ومن المرتقب أن تبدأ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الفترة المقبلة، التوسع في ضم أعضاء جدد، في هذه التجربة المتفردة، التي تثبت لمصر كلها، أنه في وقت ما، هناك كيان قادر على الدفع بالشباب للمستقبل، ودحر المغرضين والمحبطين.

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وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الكيان يواصل الصعود والانتشار، وأن إضافة أعضاء جدد من الأحزاب والتيارات السياسية، تتبعه دورات تدريبية على كل الأدوات التي يستخدمها صانع القرار في الدولة المصرية سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي.

وأشارت التنسيقية إلى أن البلاد تشهد لأول مرة، وجود كيان يهدف لصقل مهارات الشباب من كل التيارات السياسية والأحزاب والتيارات الفكرية، لبناء قدراتهم تمهيدا للدفع بهم في عملية صناعة القرار، والمشاركة في بناء الوطن والحفاظ على مقدراته