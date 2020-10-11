شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: شعار التنسيقية هو السياسة بمفهوم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإعلامية لميس الحديدى إن تنسيقية شباب الأحزاب ملتقى لجمع عدد من الشباب من 25 حزبا لتمكين الشباب وتسهيل سبل تواجدهم في الحياة السياسية، وفى هذا الإطار، أكد محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تنسيقية شباب الأحزاب منصة سياسية، ومبادرة تمت من مجموعة من شباب الأحزاب و السياسيين و قرروا أن يكون هناك حالة حوار تعبر عن جميع الأطياف، مضيفا أن شعار التنسيقية هو السياسة بمفهوم جديد.

وأضاف محمد موسى خلال لقاء له مع برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" ، أن سياسة التنسيقية هي السياسة المبنية على الحوار المشترك ، مشيرا الى أن كل فرد في هذه التجربة الفريدة يمثل تيار سياسى .

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وأشارت أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب، الى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تهدف إلى ترسيخ تجربة جديدة في ممارسة العمل العام، مضيفة أنه طوال الوقت لدينا أوراق عمل في كافة الأشياء .