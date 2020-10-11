وقعوا فى بعض .. خلافات داخلية بين قيادات إعلام الجماعة الإرهابية بسبب تمويل قطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد وسائل إعلام الإخوان الإرهابية خلافات داخلية وتخبطات عديدة بسبب التمويل الذي تقدمه قطر ونظامها لهم، من أجل التحريض ضد مصر والدول العربية المستقرة لإحداث حالة من الفتنة.
وكشف تقرير بالفيديو، أن هناك حرباً داخلية يشهدها إعلام الإخوان بسبب الخلاف على التمويل الذى يقدمه تنظيم الحمدين لهذه الشاشات الاخوانية التى تبث الفتنة والتحريض فى المجتمع.
وأضاف التقرير، أنه خلال الفترة الماضية شهدت قنوات الإخوان صراعاً وهجوماً متبادلاً بين قنوات الإخوان فى تركيا وعلى رأسها شاشة مكملين التي يملكها الإخوانى عزام التميمى، وبين مقدمى البرامج في قناة العربى التى يملكها عزمى بشارة، وذلك للخلاف حول التمويل لتلك الشاشات الإرهابية.
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