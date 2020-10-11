شكرا لقرائتكم خبر عن صحفى عائد من قطر: العاملون بالإعلام الإخوانى يحتفلون بكل عملية إرهابية تنفذ بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نبيل مصطفى أحد الصحفيين العائدين من دويلة قطر، إن مسئولى جريدة العربي الجديد "المعادية لمصر" طلبوا منى توزيع الجريدة في مصر، مؤكدا أن الإرهابي يوسف القرضاوي كان يعقد لقاءات داخل مقر العربي الجديد، وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن قطر ليس لديها أى مساحة من الحرية أو الديمقراطية، وهى دويلة إخوانية.

وأشار إلى أن حمد بن خليفة عندما تولى الحكم ألغى منصب المفتي من قطر، وأصبح بديلا عنه جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن التعليمات التي تصدر للإعلام الإخوانى هو الهجوم على الدولة المصرية، ونشر الفوضى، مشيرا إلى أن العاملين في الإعلام الإخوانى كانوا يحتفلون بعد كل عملية إرهابية تحدث في مصر، مضيفا أنه حينما عارض الجماعة الإرهابية وأيد الدولة المصرية تم التنكيل به داخل قطر، ودفع ثمن مساندته للدولة المصرية بالسجن داخل قطر.

وواصل، أن السجون القطرية مليئة بالقطريين المعارضين لتميم، مشيرا إلى أن مدير عام قناة الجزيرة الإرهابية ضابط في المخابرات القطرية والصحفي القطري جابر الحرمى الذى يهاجم مصر ضابط في المخابرات القطرية أيضا، مؤكدا أن تميم بن حمد عضو بجماعة الإخوان الإرهابية وبايعها وعمره 14 سنة أمام الإرهابى يوسف القرضاوي.

وأضاف، أن المعاناة داخل قطر وصلت إلى أن بعض القطريين الأصليين يعيشون على المعونات، مؤكدا أن القواعد العسكرية الأمريكية والتركية تغطى مساحات كبيرة من دويلة قطر.