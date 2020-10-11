صحفى عائد من قطر: العاملون بالإعلام الإخوانى يحتفلون بكل عملية إرهابية تنفذ بمصر

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وأشار إلى أن حمد بن خليفة عندما تولى الحكم ألغى منصب المفتي من قطر، وأصبح بديلا عنه جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن التعليمات التي تصدر للإعلام الإخوانى هو الهجوم على الدولة المصرية، ونشر الفوضى، مشيرا إلى أن العاملين في الإعلام الإخوانى كانوا يحتفلون بعد كل عملية إرهابية تحدث في مصر، مضيفا أنه حينما عارض الجماعة الإرهابية وأيد الدولة المصرية تم التنكيل به داخل قطر، ودفع ثمن مساندته للدولة المصرية بالسجن داخل قطر.
وواصل، أن السجون القطرية مليئة بالقطريين المعارضين لتميم، مشيرا إلى أن مدير عام قناة الجزيرة الإرهابية ضابط في المخابرات القطرية والصحفي القطري جابر الحرمى الذى يهاجم مصر ضابط في المخابرات القطرية أيضا، مؤكدا أن تميم بن حمد عضو بجماعة الإخوان الإرهابية وبايعها وعمره 14 سنة أمام الإرهابى يوسف القرضاوي.
وأضاف، أن المعاناة داخل قطر وصلت إلى أن بعض القطريين الأصليين يعيشون على المعونات، مؤكدا أن القواعد العسكرية الأمريكية والتركية تغطى مساحات كبيرة من دويلة قطر.
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