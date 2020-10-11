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شاشات الفوضى.. تقرير يكشف خلايا مرتزقة إعلام الإخوان ضد الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل قنوات الإخوان الإرهابية، تحريضها المستمر ضد الدولة المصرية، لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية لنشر الفوضى في البلاد.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، أن مذيعي الإخوان يطلقون حملات مستمرة لتشويه القيادة السياسية، والدولة المصرية، ويحاولون تشويه الإنجازات والمشروعات الكبرى التي تشيدها الدولة المصرية، ويفرحون في الكوارث والأزمات والعمليات الإرهابية التي يحرضون عليها في الدولة المصرية، من أجل إثارة الفتنة والفوضى في البلاد.

وذكر التقرير أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية يطلق حملات تحريضية ممنهجة لضرب اقتصاد الدولة المصرية، وإضعاف السلطة وتفكيك البنية الإدارية والتحتية، وترويج الشائعات، وتفكيك مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى دعمهم المستمر للإرهاب والجماعات المتطرفة.

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