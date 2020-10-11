شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين ينظر 77 طلبًا من ملفات الإعادة من الزوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظر رجائى عطية نقيب المحامين، 77 طلبًا من ملفات الإعادة من الزوال وبت فيهم، وقال عطية من قبل إنه لا يختلف أحد على وجوب تنقية الجداول، ولكن هذه التنقية يجب أن تكون طبقًا لمعايير وضوابط، ولا تقع ظلمًا وجورًا وبهتنًا، لأن الظلم لا يرضي أحد، منوهًا بأن ما يحاول أن يفعله الآن مع زملائه في المجلس، هو دراسة كل ملف من ملفات الزوال، ومن وقع عليه ظلم من حقه أن يعاد، والذي استبان أن موقفه لا يسمح بالعودة لا يعاد.

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، نظر من قبل 21 تظلما من ملفات الإعادة من الزوال، حيث نظر فى 11 تظلما وجاءت أرقامها كالآتي:144/7، 151/7، 152/7، 153/7، 154/7، 158/7، 160/7، 164/8، 165/8، 173/8، 174/8، والأرقام المتروكة سبق نظرها، كما نظر فى 10 تظلمات من ملفات الإعادة من الزوال، وجاءت أرقامها كالآتي:115/6، 116/6، 122/6، 123/6، 128/6، 132/6، 131/6، 135/6، 142/7، 143/7، والأرقام المتروكة سبق نظرها.

كما قرر رجائى عطية نقيب المحامين، مهل حاملي كارنيه 2017، فرصة للسداد واستخراج الكارنيه حتى 31/12/2020، مضيفا أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد، والمحامين حاملي كارنيه 2017 والذي كان من المقرر زوالهم في 30/9/2020، فقد تقرر منحهم فرصة للسداد واستخراج الكارنيه حتى 31/12/2020.