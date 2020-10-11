وكيل صحة القليوبية يجري جراحة عاجلة لمسنة مصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور حمدي الطباخ، اليوم الأحد، جراحة عاجلة لمسنة، تعاني من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، عمرها يتجاوز السبعين عامًا.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية في مستشفى شبين القناطر المركزي، حيث وجه الطباخ بإعداد غرفة العمليات، مصرًا على إجراء الجراحة بنفسه، بعد استعداده بجميع الواقيات الشخصية والإجراءات الاحترازية.​