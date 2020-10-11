العاصمة المكسيكية تزيل تمثال كولومبوس قبل احتجاجات ضد تمجيد الاستعمار

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ)

قال مسؤولون في مدينة مكسيكو سيتي، إنهم أزالوا تمثالاً مثيرًا للجدل لكريستوفر كولومبوس، تحسبا لاحتجاجات غاضبة ضد تمجيد التراث الاستعماري في البلاد.

وأعلنت سلطات المدينة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أنه تمت إزالة تمثال المستكشف من شارع باسيو دي لا ريفورما في وسط العاصمة المكسيكية، ويتم الآن ترميمه في موقع آخر.

Advertisements

وكانت جماعات يسارية قد هددت في وقت سابق بهدم التمثال من على قاعدته يوم الاثنين 12 أكتوبر، وهي عطلة وطنية مثيرة للجدل في معظم أنحاء الأمريكتين بمناسبة وصول كولومبوس في عام 1492.

وشهدت مدن في جميع أنحاء العالم الإطاحة بتماثيل بطاركة، بما في ذلك عدد من التماثيل في الولايات المتحدة تصور مالكي عبيد وجنرالات الولايات الجنوبية.

كما استهدف متظاهرون في أوروبا التماثيل التي تمجد المستعمرين كجزء من الجدل المستمر حول تصوير التراث الاستعماري.