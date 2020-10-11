حريق هائل بجبل كليمنجارو

نشرت خدمة المتنزهات الوطنية في تنزانيا صورة ضبابية على "تويتر"، لما بدا أنه جبل كليمنجارو عليه جيوب من النيران، وكتبت: "اندلع حريق في جبل كليمنجارو عصر اليوم، ولا تزالالجهود جارية لاحتوائه"، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وكانت أعلنت خدمة المتنزهات أن حريقا اندلع في جبل كليمنجارو بعد ظهر
وجبل كليمنجارو هو أعلى قمة في إفريقيا، حيث تصل أعلى نقطة فيه إلى 6 آلاف متر فوق سطح البحر.
ويتسلق الجبل سنويا حوالي 50 ألف سائح من مختلف بقاع الأرض.
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