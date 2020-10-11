حريق هائل بجبل كليمنجارو

نشرت خدمة المتنزهات الوطنية في تنزانيا صورة ضبابية على "تويتر"، لما بدا أنه جبل كليمنجارو عليه جيوب من النيران، وكتبت: "اندلع حريق في جبل كليمنجارو عصر اليوم، ولا تزال

الجهود جارية لاحتوائه"، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

وكانت أعلنت خدمة المتنزهات أن حريقا اندلع في جبل كليمنجارو بعد ظهر

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اليوم، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة عليه.

وجبل كليمنجارو هو أعلى قمة في إفريقيا، حيث تصل أعلى نقطة فيه إلى 6 آلاف متر فوق سطح البحر.

ويتسلق الجبل سنويا حوالي 50 ألف سائح من مختلف بقاع الأرض.