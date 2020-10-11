انفجارات بريف إدلب الشمالي بسوريا

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، انفجارات مجهولة الأسباب في محيط بلدة معارة الإخوان بريف إدلب الشمالي بسوريا، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم. الشمالي بسوريا، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم. وأظهرت المقاطع المتداولة انفجارات عنيفة أعقبها تصاعد ألسنة اللهب والدخان. تصاعد ألسنة اللهب والدخان. وقال مغردون إن الانفجارات وقعت في مستودع للذخيرة تابع لهيئة تحرير الشام في محيط البلدة وتسببت في حالة هلع في المناطق القريبة من المكان.

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