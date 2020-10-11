منظمة التحرير الفلسطينية: إصابة حنان عشري بكورونا

أعلنت الدائرة الدبلوماسية والسياسات العامة في بيان اليوم الأحد، أنه "عملا بمقتضيات الصحة العامة، تعلن الدائرة عن تأجيل جميعارتباطات حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأنشطة الدائرة، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
يذكر أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات كان أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد في 8 أكتوبر الجاري.
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