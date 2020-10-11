تسريبات هيلاري كلينتون تكشف مصادر أموال الاخواني خيرت الشاطر وفضيحة جديدة لقطر

تعيش قطر المرهقة الآن على وقع أزمات متصاعدة ومتزايدة داخليا وخارجيا، بداية من العجز وليس انتهاء بالفساد والسمعة السيئة مرورا بالاقتراض المتواصل لتوفير النقص في السيولة النقدية للبلاد، وفضيحة جديدة لها بتورط النظام القطري في إهدار أموال الشعب لتدمير الدول العربية، اكتشفت من خلالتسريبات هيلاري الشهيرة، من خلال رسالة بريدية لهيلاري كلينتون أثناء شغلها منصب وزيرة الخارجية في عام 2016 عن مطالبتها لقطر بتمويل ما أسمته بثورات الربيع العربي.

وبحسب الرسالة المُرسلة من البريد الإلكتروني الرسمي الذي كانت تستخدمه كلينتون وتم رفع السرية عنها ضمن ما يعرف بقضية تسريبات هيلاري كلينتون، فإن التمويل المطلوب يتم تحويله عبر صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون.‎

وتسلط تفاصيل التسريب الضوء على الآليات المشبوهة التي اعتمد عليها النظام القطري في إشعال الأزمات بدول المنطقة، إذ أودع في خزينة مؤسسة كلينتون مبالغ طائلة تستخدم في تمويل أعمال العنف والإرهاب.

دور قناة الجزيرة في مخطط الفوضي بالشرق الأوسط:

ووفقا لنص التسريب فإن قناة الجزيرة لعبت دورا رئيسيا في مخطط الفوضى بالشرق الأوسط، حيث أكدت الوثائق أن هيلاري كلينتون عقدت اجتماعا في فندوق فور سيزونز مع وضاح خنفر مدير

دور حمد بن جاسم ‏آل ثاني رئيس الوزراء القطري السابق في نشر الفتن :

القناة الأسبق، وتوني بورمان المدير العام لقناة الجزيرة الناطقة باللغة ‏الإنجليزية.

‏واختتمت هذه الاجتماعات بترتيب لقاء بين هيلاري وحمد بن جاسم ‏آل ثاني رئيس الوزراء القطري السابق، العقل المدبر لسياسات النظام القطري في نشر الفتن بالوطن العربي.

ويأتي هذا التسريب، وسط مطالبة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بنشر رسائل بريد إلكترونية ترجع ‏لمرشحة الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 هيلاري ‏كلينتون، في ظل هجوم شنه الجمهوريون على استخدامها ينتقدون خادما ‏خاصا أثناء توليها مهام الخارجية الأمريكية.

وأكد بومبيو في حديثه لقناة "فوكس نيوز" بأن هذه المعلومات سوف تنشر حتى يتمكن ‏الأمريكيون من رؤيتها لمعرفة الحقيقة.‏

ظل الحديث عن ثروة القيادي الإرهابي خيرت الشاطر محل جدل كبير في القاهرة وغيرها من العواصم العربية التي تضررت من وباء الجماعة الإرهابية "الإخوان".

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ثروة الشاطر المشبوهه:

خرجت مراسلات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون للجميع وكشف بل حسم الجدل

حول ثروة الشاطر، حيث كشفت تسريبات هيلاري عن تلقيه دعما أمريكيا بنحو 100 مليون دولار لتدشين قناة فضائية إخبارية عالمية وصحيفة مستقلة يومية.

وكانت قائمة "فوربس" قد فجرت مفاجأة بإدراج "الشاطر" في قائمة المائة لأثرياء العالم، في عام 2013، مقدرة ثروته بما لا يقل عن 20 مليار دولار.

ورغم كون فترات سجنه الطويلة وتورطه في قضايا عدة كفيلة لشغله بعيدًا عن التجارة التي يعمل بها إلا أنه حافظ على ثروته بشكل يطرح تساؤلا عن مصدر تلك الأموال الطائلة التي يمول منها جماعة الإخوان الإرهابية، مما يجعل الشكوك تدور حوله وحول تلك الثورة.

بعد تسريبات رسائل هيلاري كلينتون لم يعد مستغربا من أين أتى "الشاطر" بكل تلك الأموال.

من أين أتى الشاطر بكل تلك الأموال:

والشاطر الذي شغل منصب النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان الإرهابية، متهم بالتخابر لصالح جهات أجنبية، وقتل المتظاهرين السلميين، إضافة إلى التحريض على العنف وإرهاب المواطنين، والاشتراك في عدد من الأحداث أبرزها أحداث مكتب الإرشاد المعروف إعلاميا باسم جمعة رد الكرامة.

ولد القيادي الإرهابي محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، الشهير بخيرت الشاطر، في الرابع من مايو لعام 1950، بمحافظة الدقهلية، تخرج في كلية الهندسة، وعمل مهندسا مدنيا ورجل أعمال، بدأ رحلته مع المال والأعمال عندما سافر بعد تخرجه مباشرة بعدة سنوات قليلة إلى دول الخليج وبعدها اتجه إلى أوروبا، والتي بدأها بلندن للحصول على الدكتوراة، ومن ثم عاد ليتوسع في التجارة.