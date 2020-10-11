كورونا يجتاح بريطانيا بـ 12872 إصابة

تشهد بريطانيا، التي سجلت واحدا من أعلى معدلات الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا، ارتفاعا في عدد الحالات منذ أن بدأت الحكومة إعادة فتح الاقتصاد والمدارس والجامعات، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم. موقع روسيا اليوم. وأظهرت بيانات الحكومة البريطانية تسجيل 12872 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، نزولا من 15166 حالة أمس، و65 وفاة. أمس، و65 وفاة. ورغبة في تحقيق التوازن بين حماية الأرواح وسبل العيش، تبنت الحكومة استراتيجية فرض إجراءات العزل العام محليا لمحاولة احتواء الفيروس، لكن منتقديها يقولون إنه لا يوجد دليل يذكر على نجاح هذا النهج.

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