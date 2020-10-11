تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سوريا ..والسودان بدون وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 4718 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - أن 25 حالة من بين المصابين بالفيروس قد تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1296 حالة، بالإضافة إلى

تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 224 حالة.وعلى جانب آخر أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بدون تسجيل أية وفيات.وأوضحت وزارة الصحة السودانية -في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي- أن الحالات الجديدة سُجلت منها اثنتان في ولاية الخرطوم وواحدة في ولاية الجزيرة (وسط السودان)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لألف و357 عينة سُجلت من بينها الحالات الجديدة.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و673 حالة، بينها 836 وفاة، تعاقى منهم 6 آلاف و764 شخصا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.