حمدوك: استمرار العقوبات الأمريكية يهدد مسار الانتقال الديمقراطي في السودان

قال رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، إن استمرار العقوبات الأميركية على بلاده يهدد مسار الانتقال الديمقراطي في السودان.

وفى وقت سابق، بحث رئيس مفوضية السلام بالسودان سليمان الدبيلو، مع المبعوث الأمريكى الخاص

للسودان دونالد بوث، آليات تمويل تنفيذ اتفاق السلام.

وقال الدبيلو، إن اللقاء استعرض جوانب تنفيذ اتفاق السلام ومتطلباته بالاضافة إلى القضايا المتعلقة بالتفاوض مع

"الحركة الشعبية – شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، حركة "تحرير السودان" برئاسة عبد الواحد نور.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت دعمها لجهود إحلال السلام فى السودان، واصفا اللقاء بأنه إيجابى ويصب فى مصلحة تنفيذ اتفاق السلام الذى وقع فى جوبا مؤخراً.