التعليم السعودي عن بعد.. خطوات التسجيل في منصة مدرستي

تصدرت "منصة مدرستي تسجيل الدخول"، مساء اليوم الأحد، مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، ليتحل المرتبة الأولى بأكثر من 20 عملية بحث مختلفة في الساعات الماضية داخل المملكة. خطوات التسجيل في منصة مدرستي: - تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا. - بعد فتح المنصة يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. - يقوم الطالب أو ولى الأمر بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانة المخصصة لذلك. - من ثم كتابة رمز التحقق. Advertisements - النقر على أيقونة الدخول. منصة مدرستي تسجيل الدخول وتعتبر منصة مدرستي، إحدي المواقع التعليمية الموجودة على الإنترنت التابعة لوزارة التعليم السعودية، حيث قامت الوزارة بإطلاق هذا الوقع بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، ضمن إجراءات المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وأطلقت علية اسم منصة التعليم الموحد، ونظمت العديد من الدورات على هذة المنصة التعليمية، لتحسين قدرات المعلمين في عملية التعليم عن بعد والتي سيتم استخدامها بشكل منظم.

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