هدية روسية للبحرية السودانية

تسلمت قيادة البحرية السودانية في قاعدة بورتسودان البحرية "فلمنجو" سفينة تدريب حربية مهداة من روسيا، في خطوة تأتي في إطار التعاون العسكري المتطور بين الخرطوم وموسكو. وحسب وكالة السودان للأنباء، تم خلال مراسم التسليم والتسلم إنزال العلم الروسي ورفع علم السودان إيذانا بتسلم السفينة بحضور وفد روسي رفيع المستوي ووالي البحر الأحمر، وقائد المنطقة إلى جانب عدد من قادة القوات البحرية وممثلين لمنظومة الصناعات الدفاعية. وفي كلمته خلال مراسم الاستلام أوضح اللواء بحري حاج أحمد يوسف، ممثل قائد القوات البحرية، أن السفينة تعد إضافة حقيقية لقدرات القوات البحرية، خاصة في مجال التدريب، والدعم الروسي في هذا الخصوص.



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