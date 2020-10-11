مغني الراب “طوطو” ينافس على 3 جوائز في الولايات المتحدة الأمريكية

ينافس مغني الراب “طوطو” على 3 جوائز في مسابقة في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن مسابقة جواذز الترفيه الإقريقية “aeiusa”.
وتم ترشيح طوطو في اللائحة النهائية، ضمن 3 فئات هي:”أفضل فنان هيب هوب/ راب”، وأفضل فنان في شرق/جنوب/وشمال إفريقيا”، و”أفضل فنان ناطق في الفرنسية.
وأعلن طوطو عن ترشيح للجوائز، مطالبا الجمهور بالتصويت له، حيث كتب: “أنا أعول عليكم أيها الأسرة للتصويت”.
وأضاف طه فحصي المعروف فنيا بـ”طوطو”: “هذه هي المرة الأولى، التي تسنح لي فيها الفرصة لتمثيل هذا البلد في مثل هذا المكان.. دعونا نضع المغرب على الخريطة!”.
واستطاع طوطو، في الآونة الأخيرة، تحقيق نجاح باهر بأغانيه، التي تصدرت منصات الموسيقى، في وقت يعرف فيه الراب طفرة مع مغنيي الجيل الجديد.
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