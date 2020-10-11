الوداد “ينهي” الجولة الأولى بالتعادل في رحلة البحث عن اللقب

في رحلة البحت عن اللقب وفي مواجهة الفتح الرباطي والوداد البيضاوي، المباراة التي دارت أطوارها بملعب مولاي الحسن، وتقدم فريق العاصمة في المباراة من ضربة جزاء نفدها بنجاح اللاعب الكاميروني جوزيف كومبوس في الدقيقة 31 من الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول بأربعة دقاىْق تمكن الوداد البيضاوي من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب كباكو جونيور ماكبي، ليسدل الستار عن الجولة بالتعادل هدف في كل شبكة.

في المقابل، فشل فريق الرجاء الرياضي في الحروج بنتيجة ايجابية في مباراته، التي تجمعه مساء اليوم الأح بمركب البيضاء بفريق الجيش الملكي لحساب منافسات الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية.

في المقابل، نجح فريق الجيش الملكي في الخروج منتصرا بهدف دون مقابل في النصف الأول للمواجهة التي ستحدد هوية اللقب، الذي يتنافس على درعه الغريمين التقليديين الرجاء والوداد.

وسجل هدف التقدم للفريق العسكري المهاجم جوزيف في الدقائق الأخيرة للمواجهة، التي يراهن عليها النسور الخضر للحسم في اللقب.