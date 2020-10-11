1173 إصابة بكورونا في جهة الدار البيضاء السطات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2553 حالة شفاء، و33 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 152 ألف و404 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 127 ألف و407 حالة، بنسبة تعاف تناهز 83.6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2605 حالة، لتستقر نسبة الفتك في 1.71 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1173)، والرباط-سلا- القنيطرة (259)، وسوس-ماسة (217)، وجهة الشرق (199).

كما تم تسجيل 182 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، و121 بجهة درعة تافيلالت، و116 حالة بجهة مراكش آسفي، إلى جانب تسجيل 107 حالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و59 حالة بجهة فاس- مكناس، و50 حالة بالداخلة وادي الذهب، و49 بجهة العيون الساقية الحمراء، و31 حالة بجهة كلميم واد نون.

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أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 13 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، وأربع حالات بجهة فاس مكناس، وثلاث حالات بكل من جهات درعة تافيلالت وطنجة تطوان الحسيمة وسوس ماسة، وحالتين بكل من جهات الرباط سلا القنيطرة وبني ملال خنيفرة ومراكش آسفي،فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بجهة الشرق.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 419,7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، مع مؤشر إصابة يبلغ 7,1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 21 ألف و155 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و725 ألف و98 حالة.

ويبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج، حاليا، 22 ألفا و392 حالة، أي بمعدل 61.7 حالة لكل مائة ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 461 حالة، 47 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.