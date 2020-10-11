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شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية للتنمية تنظم ندوة بعنوان"متطلبات التعليم العالي في أزمة كورونا" والان مع التفاصيل
الأحد 11 أكتوبر 2020
نظمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية ،اليوم، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، ندوة تفاعلية عن بعد بعنوان "متطلبات التعليم العالي في ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة وتداعيات أزمة كورونا".
واستعرضت الندوة تجارب بعض الجامعات العربية في كيفية مواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة واستثمار تلك التحديات كالتعليم عن بعد والذكاء الاصطناعي في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأكدت أهمية التعليم عن بعد بصفته مكملاً للنظم التقليدية في التعليم وليس بديلاً كاملاً عنها، بالإضافة إلى أهمية تنمية مهارات الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل إلى جانب الحصول على الشهادات الجامعية بوصفها الوسيلة الأساسية للحصول على المعرفة.
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