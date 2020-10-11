إصابات فيروس كورونا في افريقيا تتجاوز مليونا ونصف

الأحد 11 أكتوبر 2020

أعلن المركز الافریقي لمكافحة الامراض والوقایة ،الیوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفیروس كورونا، في القارة الافریقیة بلغ 1569680 شخصا والوفیات جراء الإصابة بھذا الفیروس التنفسي 38196 شخصا.



وقال المركز التابع للاتحاد الافریقي في بیانات له "أن عدد حالات الشفاء من فیروس (كورونا) في القارة الافریقیة وصل إلى 1297625 حالة".

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ووفقا لبیانات المركز تتصدر جنوب افریقیا قائمة الدول الاكثر تضررا من الوباء بواقع اصابات بلغ 690896 حالة ومعدل وفیات وصل الى 17673 وفاة لتمثل وحدھا نحو 50 في المئة من إجمالي الحالات المسجلة في القارة.

وجاء المغرب ثانیا في حالات كورونا بإجمالي اصابات 149841 حالة ووفیات 2572 حالة ثم مصر بإجمالي اصابات 104387 حالة ووفیات 6040 حالة.