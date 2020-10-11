شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 نازحين في هجوم مسلح ببوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

لقي ثلاثة نازحين حتفهم في هجوم شنه مسلحون مجهولون في بلدة ماركوي بولاية أودالان بمنطقة الساحل البوركيني. وأوضحت مصادر أمنية محلية أنّ عدة مسلحين مجهولين هاجموا ليلاً أحد أحياء بلدة ماركوي، إذ قتلوا ثلاثة أشخاص على الأقل من النازحين واستولوا أيضاً على ممتلكات. وتشهد منطقة الساحل البوركيني هجمات إرهابية توسعت إلى مناطق أخرى أوقعت آلاف القتلى والجرحى والنازحين.

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