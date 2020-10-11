اللجنة المشرفة على انتخابات الاولمبية تصدر إيضاحاً بشان استمارات رؤساء الاتحادات

2020-10-11 | 20:52
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اصدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات الأولمبية، إيضاحاً بشان استمارات رؤساء الاتحادات.
وذكرت الاولمبية في بيان ان "اللجنة المشرفة على الانتخابات الأولمبية، اوضحت بأن الاستمارة الخاصة بأسماء رؤساء الاتحادات هي إجراء إنتخابي ملزم، حيث يجب ملأها من قبل رؤساء الاتحادات الاعضاء في الجمعية العامة وذلك لاجراءات تدقيقية خاصة بالهيئة القضائية، ولا شأن لها بالترشيح للمكتب التنفيذي".
وأضافت "إستناداً للمادة ٢٨ من النظام الداخلي النافذ ستقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات بتوزيع إستمارات الترشيح الخاصة بمرشحي المكتب التنفيذي يوم ٢٤ من شهر تشرين الأول الحالي، أي قبل عشرين يوماً تماماً من موعد المؤتمر الانتخابي، وتحديداً بعد إكتمال إنتخاب باقي أعضاء الجمعية العامة، كي تتساوى فرص جميع المرشحين بالتوقيتات والمناصب المحددة للمكتب التنفيذي".
وأضافت "إستناداً للمادة ٢٨ من النظام الداخلي النافذ ستقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات بتوزيع إستمارات الترشيح الخاصة بمرشحي المكتب التنفيذي يوم ٢٤ من شهر تشرين الأول الحالي، أي قبل عشرين يوماً تماماً من موعد المؤتمر الانتخابي، وتحديداً بعد إكتمال إنتخاب باقي أعضاء الجمعية العامة، كي تتساوى فرص جميع المرشحين بالتوقيتات والمناصب المحددة للمكتب التنفيذي".
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