المنظمة العربية للتنمية تنظم ندوة بعنوان"متطلبات التعليم العالي في أزمة كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية ،اليوم، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، ندوة تفاعلية عن بعد بعنوان "متطلبات التعليم العالي في ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة وتداعيات أزمة كورونا".

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واستعرضت الندوة تجارب بعض الجامعات العربية في كيفية مواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة واستثمار تلك التحديات كالتعليم عن بعد والذكاء الاصطناعي في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأكدت أهمية التعليم عن بعد بصفته مكملاً للنظم التقليدية في التعليم وليس بديلاً كاملاً عنها، بالإضافة إلى أهمية تنمية مهارات الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل إلى جانب الحصول على الشهادات الجامعية بوصفها الوسيلة الأساسية للحصول على المعرفة.