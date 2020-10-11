شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة العنف.. برلمانات دول كبرى تطارد أنشطة الإخوان ومطالبات بحظر نشاط الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقة قوية تربط بين الإخوان في العديد من الدول وداعش، وهو ما كشفته عملية سابقة نفذها الإرهابي زهير خالد نصرات مرتكب حادث مانشستر الإرهابي عام 2017، وهو ناشط إخوانى معروف، ما عزز صلة الجماعة بأخطر تنظيم إرهابي في العالم.

وكشف تقرير بالفيديو، عن أن الكثير من برلمانات الدول الكبرى أصبحت تحاصر الجماعة وتطالب بحظر نشاطها، ففي ألمانيا طالب نواب من الحزب الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، باتخاذ إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان، قائلين إنها لا تنتمى لثقافة البلاد، وفقًا لما ذكره تقرير الاستخبارات الألمانية، والتأكيد على أن جماعة الإخوان أكثر خطرًا على الديمقراطية الألمانية من تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وأضاف التقرير إلى أن الدعوة نفسها وصلت إلى النمسا، حيث دعا رئيس البرلمان النمساوي لمناقشة ملف حظر الإخوان وأنشطتها في البلادـ وأيضا في فرنسا التي عانت مرارا من العمليات الإرهابية، أكد نواب من مجلس الشيوخ الفرنسي أن تنظيم الإخوان يخدم فكرا متطرفا وأن حظره ضروره لازمة.

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وتابع التقرير أن هناك الكثير من الدعوات فى أمريكا بضرورة تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي، خاصة أن تاريخه حافل بالأعمال الإرهابية، كما خرجت دعوات صريحة في مجلس العموم البريطاني لحظر أنشطة الجماعة وتصنيفها على قائمة الإرهاب.

وتقود جماعة الإخوان الإرهابية، والحركات الإرهابية التى خرجت من رحم هذه الجماعة، بهدف نشر الفوضى والعنف فى البلاد، بدعم وتمويل من التنظيم الدولى للإخوان، كما كشف عن تفاصيل الحركات الإرهابية التى خرجت عن جماعة الإخوان الإرهابية، ودورها فى نشر الإرهاب والفوضى فى البلاد، والبيانات التى أصدرتها هذه الحركات الإرهابية، ودعم قيادات جماعة الإخوان لهم، وأدلة أن هذه الحركات الإرهابية نشأت من رحم جماعة الإخوان.