شكرا لقرائتكم خبر عن صبورة السيد: أعمل لأجل بناء واستقرار مصر.. ودائرتى ستكون نموذجًا يحتذى به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة صبورة السيد أمين مساعد محافظة الجيزة ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر، على أهمية المشاركة الوطنية فى انتخابات النواب.

ووجهت الدكتورة صبورة، خلال كلمتها بمؤتمر"استقرار وطن"، المنعقدة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لدعم المشاركة الفعالة فى الانتخابات البرلمانية، الشكر للجامعة ورئيس مجلس أمنائها الدكتور خالد الطوخى، موضحة أن هذه الندوة تأتى فى اطار مسئولية الجامعة، لإنجاح المشروع الوطنى .

وقالت، إن الرئيس عبد الفتاح رائد النهضة الثانية فى تاريخ مضر، بفضل أياديه البيضاء التى تبنى وتعمر فى ربوع مصر.

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وواصلت:"يد بيد نعمل معا لأجل بناء واستقرار مصر، وهدفنا أن يصل صوت المواطن للقيادة السياسية وصناع القرار، وسأعمل على أن تكون دائرتى نموذجا يحتذى به فى مصر، يدا بيد نعمل لمستقبل أبنائها ومستقبل الوطن".

وشددت على ضرورة مواجهة الشائعات، مؤكده:"مفيش اى جهه بتصرف على الحزب، واعضاء الحزب بيمولوا نفسهم بنفسهم، وهذا ليس مال سياسى.. ورسالتى أن تختاروا الأصلح لكم".

نطلقت منذ قليل، فعاليات، مؤتمر "استقرار وطن"، الذى تنظمه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لدعم المشاركة الفعالة فى الانتخابات البرلمانية وترسيخ مفهوم الاستقرار، وللوقوف على ضرورة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، لحث الجمهور على التصويت في الانتخابات لممارسة حقهم الدستورى، والحديث عن التحالف الوطنى لقائمة "من أجل مصر"، الذى يضم جميع التيارات السياسية المصرية، بمختلف آرائها بانتخابات النواب 2020، فى إطار إعلاء مصلحة الوطن، وترسيخ مفهوم الاستقرار، وذلك بحضور ورعاية خالد الطوخي رئيس مجلس امناء جامعة مصر.