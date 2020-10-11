شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مؤتمر "استقرار وطن" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، فعاليات، مؤتمر "استقرار وطن"، الذى تنظمه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لدعم المشاركة الفعالة فى الانتخابات البرلمانية وترسيخ مفهوم الاستقرار، وللوقوف على ضرورة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، لحث الجمهور على التصويت في الانتخابات لممارسة حقهم الدستوري، والحديث عن التحالف الوطنى لقائمة "من أجل مصر"، الذى يضم جميع التيارات السياسية المصرية، بمختلف آرائها بانتخابات النواب 2020، فى إطار إعلاء مصلحة الوطن، وترسيخ مفهوم الاستقرار، وذلك بحضور ورعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ويشهد المؤتمر، مشاركة النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عادل ناصر أمين محافظة الجيزة، والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم بمحافظة الجيزة وأعضاء هيئة مكتب محافظة الجيزة.

كما يشهد المؤتمر مشاركة الدكتورة صبورة السيد أمين مساعد محافظة الجيزة ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعضو أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، والنائب أيمن أبو العلا، وأعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر، وعدد كبير من المواطنين، وتقام الندوة بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.