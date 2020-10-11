الشوط الأول.. الجيش “يتقدم” على الرجاء بهدف دون مقابل في مباراة اللقب

فشل فريق الرجاء الرياضي في الحروج بنتيجة ايجابية في مباراته، التي تجمعه مساء اليوم الأح بمركب البيضاء بفريق الجيش الملكي لحساب منافسات الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية.
في المقابل، نجح فريق الجيش الملكي في الخروج منتصرا بهدف دون مقابل في النصف الأول للمواجهة التي ستحدد هوية اللقب، الذي يتنافس على درعه الغريمين التقليديين الرجاء والوداد.
وسجل هدف التقدم للفريق العسكري المهاجم جوزيف في الدقائق الأخيرة للمواجهة، التي يراهن عليها النسور الخضر للحسم في اللقب.
فشل فريق الرجاء الرياضي في الحروج بنتيجة ايجابية في مباراته، التي تجمعه مساء اليوم الأح بمركب البيضاء بفريق الجيش الملكي لحساب منافسات الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية.
في المقابل، نجح فريق الجيش الملكي في الخروج منتصرا بهدف دون مقابل في النصف الأول للمواجهة التي ستحدد هوية اللقب، الذي يتنافس على درعه الغريمين التقليديين الرجاء والوداد.
وسجل هدف التقدم للفريق العسكري المهاجم جوزيف في الدقائق الأخيرة للمواجهة، التي يراهن عليها النسور الخضر للحسم في اللقب.
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