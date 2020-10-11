استنكر الفنان رشيد الوالي الترويج لشائعات موت الفنانين، التي انتشرت، أخيرا، وكان من بين المستهدفين من خلالها.
واستغرب الوالي السبيل، الذي يسلكه مروجو الإشاعة، من أجل كسب مشاهدات، إذ يستغلون اسم فنان شهير ويروجون لوفاته بشكل غير أخلاقي.
وتساءل الوالي في مقطع فيديو، كيف يسمح مروجو الإشاعة لأنفسهم بقتل روح في سبيل الحصول على مشاهدات، وهو أسلوب انتشر على مدى الأيام السابقة.
واستهدفت الإشاعة، خلال الفترة القليلة الماضية، فنانين كثر، منهم نعمان لحلو، و سعاد صابر، وعبد الرؤوف، ورشيد الوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر رشيد الوالي: غريب أن يسمح مروجو الإشاعات لأنفسهم بـ”قتل روح” في سبيل المشاهدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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