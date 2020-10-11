رشيد الوالي: غريب أن يسمح مروجو الإشاعات لأنفسهم بـ”قتل روح” في سبيل المشاهدات

استنكر الفنان رشيد الوالي الترويج لشائعات موت الفنانين، التي انتشرت، أخيرا، وكان من بين المستهدفين من خلالها.

واستغرب الوالي السبيل، الذي يسلكه مروجو الإشاعة، من أجل كسب مشاهدات، إذ يستغلون اسم فنان شهير ويروجون لوفاته بشكل غير أخلاقي.

وتساءل الوالي في مقطع فيديو، كيف يسمح مروجو الإشاعة لأنفسهم بقتل روح في سبيل الحصول على مشاهدات، وهو أسلوب انتشر على مدى الأيام السابقة.

واستهدفت الإشاعة، خلال الفترة القليلة الماضية، فنانين كثر، منهم نعمان لحلو، و سعاد صابر، وعبد الرؤوف، ورشيد الوالي.