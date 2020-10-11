شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: 16 ألف إصابة بكورونا و46 وفاة في يوم والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأحد، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 16101 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضا من مستوى قياسي بلغ نحو 27 ألفا في اليوم السابق.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 734974 منذ بداية العام. وزاد عدد الوفيات 46 ليصل إلى 32730.

وتكون الحالات الجديدة أقل بوجه عام يوم الأحد، بسبب انخفاض عدد الفحوص التي تجرى في مطلع الأسبوع.