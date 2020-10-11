شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. 132 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار فيروس كورونا في الجزائر اليوم تسجيل 132 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرتقع منذ ظهور الوباء في شهر مارس الماضي في الجزائر، مشيرة إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1801 حالة. فيما سجلت اللجنة تعافي 104 مرضى خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 37274 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر.. 132 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.