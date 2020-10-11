كرستيانو رونالدو يحدد موعد اعتزاله كرة القدم

رونالدو سيتم عامه الـ36، فبراير المقبل، ويفكر جديًا في الاعتزال خلال الوقت القريب، مع تقدمه في العمر، بعد الإنجازات والإعجازات التي حققها خلال مسيرته.

وفي تصريح مقتضب، نقلته شبكة "ESPN" العالمية، قال رونالدو: "سيكون كأس العالم 2022، البطولة الأخيرة لي في كرة القدم".



رونالدو شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 4 مرات، 2006 و 2010 و 2014 و 2018، كانت أبرز انجازاته في المونديال، التأهل إلى نصف النهائي في 2006.

في تاريخ رونالدو مع المنتخب البرتغالي، استطاع أن يسجل 101 هدف، ويعتبر هو الهداف التاريخي للسيليساو الأوروبي.