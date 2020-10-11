نادال يتوج ببطولة رولان غاروس ويعادل رقم فيدرر القياسي

ومع فوزه، لحق نادال بروجر فيدرير باعتباره لاعب التنس الوحيد للرجال الذي فاز بـ 20 بطولة كبرى.

وقام اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا بتحسين سجله المهني في بطولة فرنسا المفتوحة. وتمثل السنوات الخمس عشرة من لقبه الأول في رولان جاروس، إلى آخر لقب له يوم الأحد، أطول فترة في تاريخ بطولة فرنسا المفتوحة.



وفي تويتر، هنأ فيدرير نادال، قائلا إنه يستحق ذلك. وأضاف: "هنيئا لك... أنا أؤمن أننا كنا ندفع بعضنا البعض لنكون أفضل لاعبين".

وتابع فيدرير: "شرف لي أن أهنئه على تحقيقه للقبه الـ20 في بطولات الجراند سلام".