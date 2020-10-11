2020-10-11 | 20:14
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فاز الإسباني رافاييل نادال على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بمجموعات متتالية 6-0 و6-2 و7-4، الأحد، ليحقق لقبه الثالث عشر في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.
وقام اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا بتحسين سجله المهني في بطولة فرنسا المفتوحة. وتمثل السنوات الخمس عشرة من لقبه الأول في رولان جاروس، إلى آخر لقب له يوم الأحد، أطول فترة في تاريخ بطولة فرنسا المفتوحة.
وفي تويتر، هنأ فيدرير نادال، قائلا إنه يستحق ذلك. وأضاف: "هنيئا لك... أنا أؤمن أننا كنا ندفع بعضنا البعض لنكون أفضل لاعبين".
وتابع فيدرير: "شرف لي أن أهنئه على تحقيقه للقبه الـ20 في بطولات الجراند سلام".
كانت هذه تفاصيل خبر نادال يتوج ببطولة رولان غاروس ويعادل رقم فيدرر القياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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