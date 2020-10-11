الاتحادية تنعى احد اعضائها

نعت المحكمة الاتحادية، الاحد، احد اعضائها الذي توفي اثر مرض عضال.
وقالت المحكمة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ننعى احد الاعضاء المغفور له القاضي عبود التميمي، الذي وافاه الاجل اثر مرض عضال".
واضاف "كان للفقيد تاريخ مجيد في العمل القضائي حيث اشغل منصب رئيس استئناف منطقة بغداد ورئيس هيأة الاشراف القضائي ثم عين في المحكمة الاتحادية العليا بمرسوم جمهوري وفق قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي اصدرته السلطة الوطنية برقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥".
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