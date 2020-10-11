2020-10-11 | 19:50
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وكانت بلجيكا قد تقدمت بهدف في الدقيقة 16 عن طريق روميلو لوكاكو، من ركلة جزاء.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء أخرى، ولكن هذه المرة لصالح إنجلترا، وحولها ماركوس راشفورد إلى هدف التعادل وذلك في الدقيقة 39.
وفي الدقيقة 64 أحرز ماسون مونت هدف فوز كتيبة جاريث ساوثجيت.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب إنجلترا إلى 7 نقاط في المركز الأول، بينما تجمد رصيد منتخب بلجيكا عند 6 نقاط في المركز الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر ثنائية راشفورد ومونت تمنح إنجلترا فوزاً مثيراً على حساب بلجيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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