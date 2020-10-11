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ثنائية راشفورد ومونت تمنح إنجلترا فوزاً مثيراً على حساب بلجيكا

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2020-10-11 | 19:50

ثنائية راشفورد ومونت تمنح إنجلترا فوزاً مثيراً على حساب بلجيكا

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قلب منتخب إنجلترا الطاولة على نظيره منتخب بلجيكا، وحقق فوزًا بهدفين مقابل هدف، في بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية.
واستضاف ملعب ويمبلي مباراة الفريقين، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في المستوى الأول.

وكانت بلجيكا قد تقدمت بهدف في الدقيقة 16 عن طريق روميلو لوكاكو، من ركلة جزاء.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء أخرى، ولكن هذه المرة لصالح إنجلترا، وحولها ماركوس راشفورد إلى هدف التعادل وذلك في الدقيقة 39.


وفي الدقيقة 64 أحرز ماسون مونت هدف فوز كتيبة جاريث ساوثجيت.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب إنجلترا إلى 7 نقاط في المركز الأول، بينما تجمد رصيد منتخب بلجيكا عند 6 نقاط في المركز الثاني.

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