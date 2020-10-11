وكيل أعماله: بشار رسن لن يتحرك من بيرسبوليس

وانتشرت أنباء تفيد بان بشار رسن سينتقل الى صفوف قطر القطري.

وفي هذا الصدد، اكد بهروز في حديث للسومرية نيوز، إن "بشار رسن مرتبط بعقد مع بيرسبوليس ونحن نحترمه، بالتالي فاللاعب لن يتحرك من فريقه".

وأوضح أن "رسن لن ينتقل إلى أي نادي أخر كما أشيع، ويوم غد سيتواجد في طهران للالتحاق بالفريق".



ويستعد رسن لخوض نهائي دوري أبطال آسيا مع بيرسبوليس، حيث ينتظر بطل الشرق لمواجهته في 19 كانون الأول المقبل.