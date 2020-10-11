الجيش الليبي عن الإخوان: في مأزق كبير

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الأحد، أن جماعة الإخوان الإرهابية في مأزق كبير وتحاول الآن الخروج بأقل الخسائر.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي، إن الجماعة الإرهابية تعاني في الوقت الحالي من مأزق وصفه بالكبير نتيجة لانتصارات الجيش الليبي المتلاحقة.



وأشار إلى أن "مهمة القوات المسلحة الليبية ليست السيطرة على بمنطقة بعينها"، كاشفا عن أنه لا مانع في أن تكون مدينة سرت عاصمة لليبيا.

وحول مؤتمر مشاورات المسار الدستوري الليبي، بين ممثلين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ضمن مسار الحل السياسي المنعقد بالقاهرة، قال المسماري : "مهتمون بالمشاركة في أي حوار سياسي لإنهاء الأزمة الخانقة ببلادنا".

وأضاف أن القيادة العامة مع أي مبادرة سلام تخلص ليبيا من الإرهاب والجريمة والفوضى الأمنية.



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وحول استضافة مصر لمثل هذه المؤتمرات، قال "نعلم أن مصر تريد إنهاء الأزمة في بلادنا".

وانطلقت صباح اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، مشاورات المسار الدستوري الليبي، بين ممثلين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ضمن مسار الحل السياسي.

وقال الوزير عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة المصرية، إنه آن الآوان ليكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لكل سلطة.

وأشار رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، في كلمته خلال افتتاح المشاورات، إلى أن إقرار دستور ليبي يساعد الشعب على محاسبة المقصرين، بما في ذلك من يستغل منصبه لتوجيه موارد الدولة الليبية لدعم الإرهاب بدلا من تحسين الأوضاع المعيشية.

وشدد كامل على أن "هدف هذا الاجتماع بلورة قاعدة دستورية ملائمة يتوافق عليها الليبيون، كشرط أساسي لتنظيم انتخابات ثم تحريك العملية السياسية".